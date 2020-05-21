Şaşkın Damat ne zaman, kaç yılında, nerede çekildi? - Şaşkın Damat filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir?

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın kült filmlerinden biri olarak gösterilen Şaşkın Damat filmi, bu akşam bir kez daha izleyiciyle buluşuyor. 1975 yılında İstanbul'da çekilen ve yönetmen koltuğunda Zeki Ökten'in oturduğu Şaşkın Damat filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...



ŞAŞKIN DAMAT KONUSU NEDİR, NEREDE ÇEKİLDİ?



Genç bir kız olan Serpil, zengin amcası sayesinde rahat bir hayat yaşar. Serpil, sırf amcası Süleyman Bey’den para alabilmek için sık sık onu ziyaret eder ve kendisini olduğundan farklı gösterir. Amcası onun sakin bir yaşam sürdüğünü düşünse de Serpil ve ailesi uçarı bir hayat yaşamaktadır. Fakat bir gün amcası arkasından dönen işlerin hepsini öğrenir. Yeğenine büyük bir ders vermek isteyen Süleyman Bey, Serpil’i mirasından men etmekle tehdit eder. Mirasından yoksun bırakmamak içinse tek bir şartı vardır bahçıvan Apti ile evlenmesi gerekir. Saf bir adam olan Apti, Serpil’e hayranlık duymaktadır. Yapacak bir şeyi olmayan Serpil istemese de mirastan vazgeçmemek için Apti ile evlenmeyi kabul eder. Apti ve ailesi ile tatile çıkan Serpil burada gönlünü zengin bir iş adamına kaptırınca işler karışır. Serpil herkesten bu evliliği gizlemeye kararlıdır fakat bu durum sandığı kadar kolay olmayacaktır.



Sevilen film 1975 yılında İstanbul'da çekildi.



ŞAŞKIN DAMAT YÖNETMENİ VE OYUNCULARI



Yönetmen: Zeki Ökten



Oyuncular: Kemal Sunal, Meral Zeren, Bülent Kayabaş





