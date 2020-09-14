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14.09.2020 - 11:42 |

Savaşçı 98. yeni bölüm fragmanı... 97. son bölüm izle

Savaşçı dizisi uzun bir aranın ardından yeni bölüm ile izleyicisiyle buluştu. Son bölümde gerilim yine doruktaydı. Kılıç Timi Gökhan Üsteğmen'i kurtarmak için seferber oldu. Bölüm bittikten sonra ise 98. bölüm fragmanı yayınlandı.

Savaşçı 98. yeni bölüm fragmanı... 97. son bölüm izle
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Savaşçı 97. bölüm dün akşam ekranlara geldi. Dizinin takipçileri yeni bölümü ilgiyle izlerken 97. bölümde heyecan dolu anlar yaşandı. işte detaylar...

Şehit sanılan Gökhan Üsteğmen’in teröristler tarafından alıkonduğunun öğrenilmesiyle harekete geçen Kılıç Timi, operasyonu adım adım uygularken, gerilim doruktadır. Plan doğrultusunda Yüzbaşı Kağan, sızdığı bölücü örgüt kampından, çıkan çatışmayla kurtulmaya çalışırken, Yüzbaşı Haydar da diğer tarafta Gökhan Üsteğmen’i kurtarmak için acele etmek zorundadır. Ancak Merlin’in şeytani planı, operasyonun boyutunu değiştirir. Kağan ve Yörük Haydar için ateş çemberi daralır. Kılıç Timi komutanlarına sağ salim ulaşmak için zamanla yarışır, ama bu kolay olmayacaktır.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

SAVAŞÇI 97. BÖLÜM YAYINLANDI

Savaşçı 98. bölümde Üsteğmen Fazıl, Kopuz'a terör örgütü ile ilgili evraklar veriyor. Evraktaki bir detay Albay Halil İbrahim'i derinden sarsıyor. Kopuz'un bir sırrı var ve bu sırrın ortaya çıkmasını istemiyor.

 

Gökhan Özen, eski eşi Selen Sevigen'in suçlamalarına yanıt verdiSelen Sevigen, dört yıl önce boşandığı iki kızının babası Gökhan Özen'den korunmak için avukatı aracılığıyla Beykoz İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Sevigen, eski eşinin çocuklarıyla ilgilenmediğini ve nafakalarını ödemediğini iddia etti. Özen ise dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eski eşinin suçlamalarına cevap verdi.
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Cadde Yazarları

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