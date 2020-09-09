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09.09.2020 - 11:11 |

'Savaşçı' dizisinin başlayacağı tarih belli oldu!

Fox TV'de yayınlanan 'Savaşçı' dizisinin 4. sezon yayın tarihi belli oldu. Pandemi nedeniyle mart ayında ekranlara veda eden dizi, 97. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

'Savaşçı' dizisinin başlayacağı tarih belli oldu!
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Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı 'Savaşçı' dizisinin 4. yeni sezonuyla ekrana dönüyor.

'Savaşçı' dizisinin 97. yeni bölümü 13 Eylül Pazar akşamı Fox TV'de olacak.

Bordo Bereliler'e mensup 'Kılıç Timi'nin hikayesinin anlatıldığı 'Savaşçı' dizisinin çekimleri Eskişehir'de yapılıyor. 

 

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