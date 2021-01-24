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24.01.2021 - 20:57 |

Savaşçı ne zaman başlayacak, 5. sezon ilk bölüm hangi gün? Savaşçı dizisi oyuncuları...

Savaşçı dizisi son olarak 99. bölüm ile ekrana gelmiş ve ardından yayın hayatına ara vermişti. Sevilen dizi FOX TV'de izleyici karşısına çıkıyordu. Savaşçı 5. sezon fragmanı da bir süre önce yayımlandı. Peki, Savaşçı 5. sezon birinci bölüm ne zaman başlıyor?

Savaşçı ne zaman başlayacak, 5. sezon ilk bölüm hangi gün? Savaşçı dizisi oyuncuları...
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FOX ekranlarında dizi severlerin karşısına çıkan Savaşçı dizisi 100. bölüm için nefesler tutuldu. Yepyeni oyuncu kadrosu ve konusuyla yeniden ekranlara dönüyor. Tamer Karadağlı da kadroya dahil olan oyuncular arasında. Öte yandan bazı başrol oyuncuları da Savaşçı'ya veda etti. Bunların başında Berk Oktay geliyor. İşte, Savaşçı dizisi oyuncuları...

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bordo Bereli askerlerin hikayesini gözler önüne seren Savaşçı dizisi kaldığı yerden devam ediyor. Merakla beklenen diziden 5. sezon fragmanı da gelmişti. Yakında ekrana gelmesi beklenen Savaşçı dizisinin 1 Şubat günü FOX'ta yayımlanması bekleniyor.

SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. 

SAVAŞÇI 5. SEZON FRAGMANI

24 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni24 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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