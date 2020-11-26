Savaşçı Paris!

Paris Hilton, 13.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından savaşçı temalı bir poz paylaştı. Hemcinslerine motivasyon mesajları veren sosyetik güzel, “Güçlü kadınlar sadece doğmaz. Hayattaki zorluklarla onları yaratırız. Her seferinde duygusal ve zihinsel olarak gelişiriz. Fırtınaları aşan ve kurtulan bir kadın savaşçıdır, savaşçıyız!” diye yazdı. Fotoğraf, kısa sürede 1 milyona yakınbeğeni topladı.