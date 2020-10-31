Sean Connery kimdir, kaç yaşında öldü? Sean Connery filmleri
James Bond karakterini canlandıran efsane oyuncu Sean Connery hayatını kaybetti. 90 yaşında olan Sean Connery'nin ölüm haberini BBC aktardı. Peki, Sean Connery kimdir? İşte Sean Connery biyografisi ve filmleri.
Gelen son dakika haberine göre efsane oyuncu Sean Connery hayatını kaybetti. Birçok filmde rol alan aynı zamanda yapımcılık da yapan Sean Connery'nin hayatı ile ilgili merak edilenleri derledik.
SEAN CONNERY KİMDİR?
Sir Thomas Sean Connery 25 Ağustos 1930 doğumlu. En bilinen rolü James Bond film serilerinin Ajan 007 James Bond karakteridir. Kızıl Ekim, Gülün Adı ve Kaya filmleri en çok tanınan filmleridir. Kendisi gibi oyuncu Jason Connery'nin babasıdır. Boyu 1.89 m dir.
Connery, 1950 yılında girdiği "Bay Kainat" yarışmasında üçüncü olmuştur. Daha sonra Ian Fleming'in yazdığı "Dr. No" (1962), "Goldfinger" (1964), "Rusya'dan Sevgilerle" (1963), "Thunderball" (1965), "İnsan İki Kere Yaşar" (1967) ve "Ölümsüz Elmaslar" (1971) filmlerindeki Ajan 007 James Bond karakteriyle adını tüm dünyaya duyurmuştur. Ayrıca "The Untouchables" filmiyle "En İyi Yardımcı Aktör Oscarı" nı almıştır. Ayrıca yönetmen Mustafa Akkad'ın çekmeyi planladığı Selahaddin Eyyubi filminden başrol oynamayı kabul etmiş,ancak Akkad'ın El-Kaide'nin terör saldırılarında ölmesi sonucu film gerçekleşmemiştir.
SEAN CONNERY FİLMLERİ
1954 Lilacs in the Spring Undetermined Role (uncredited)
1957 No Road Back Spike
Hell Drivers Johnny Kates
Action of the Tiger Mike
Time Lock Welder #2
1958 Another Time, Another Place Mark Trevor
A Night to Remember Titanic deck hand
1959 Darby O'Gill and the Little People Michael McBride
Tarzan's Greatest Adventure O'Bannion
1961 On the Fiddle Pedlar Pascoe
The Frightened City Paddy Damion
1962 The Longest Day Pte. Flanagan
Dr. No James Bond
1963 From Russia with Love James Bond
1964 Marnie Mark Rutland
Woman of Straw Anthony Richmond
Goldfinger James Bond
1965 The Hill Trooper Joe Roberts
Thunderball James Bond
1966 A New World kendini (cameo)
A Fine Madness Samson Shillitoe
1967 İnsan İki Kere Yaşar James Bond
1968 Shalako Moses Zebulon 'Shalako' Carlin
1969 The Bowler and the Bonnet kendini (Yönetmen; belgesel)
1970 The Molly Maguires Jack Kehoe
1971 The Red Tent Roald Amundsen
The Anderson Tapes John Anderson
Ölümsüz Elmaslar James Bond
1972 A Spain Golf Course kendini
1973 The Offence Çavuş Dedektif Johnson
1974 Zardoz Zed
Murder on the Orient Express Albay Arbuthnot
1975 Ransom Nils Tahlvik
The Dream Factory kendini (belgesel)
The Wind and the Lion Mulay Achmed Mohammed el-Raisuli the Magnificent
The Man Who Would Be King Daniel Dravot
1976 Robin and Marian Robin Hood
1976 The Next Man Khalil Abdul-Muhsen
1977 A Bridge Too Far Maj. Gen. Roy Urquhart
1979 The First Great Train Robbery Edward Pierce/John Simms/Geoffrey
Meteor Dr. Paul Bradley
Cuba Binbaşı Robert Dapes
1981 Outland Marshal William T. O'Niel
Time Bandits King Agamemnon/Fireman
1982 G'ole! Narrator (belgesel)
Five Days One Summer Douglas Meredith
Wrong Is Right Patrick Hale
1983 Sean Connery's Edinburgh kendini
Never Say Never Again James Bond
1984 Sword of the Valiant: The Legend of Sir Gawain and the Green Knight The Green Knight
1986 Highlander Juan Sanchez Villa-Lobos Ramirez
Gülün Adı William of Baskerville BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
1987 The Untouchables Jim Malone En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Sinema
1988 The Presidio Yarbay Alan Caldwell
1989 Indiana Jones and the Last Crusade Professor Henry Jones
Family Business Jessie McMullen
1990 Kızıl Ekim Kaptan Marko Ramius
The Russia House Bartholomew 'Barley' Scott Blair
1991 Highlander II: The Quickening Juan Sanchez Villa-Lobos Ramirez
Robin Hood: Prince of Thieves King Richard I
1992 Medicine Man Dr. Robert Campbell
1993 Rising Sun Kaptan John Connor (yardımcı yapımcı)
1994 A Good Man in Africa Dr. Alex Murray
1995 The Thief and the Cobbler Tack the Cobbler (seslendirme)
Just Cause Paul Armstrong (yardımcı yapımcı)
First Knight King Arthur
1996 Dragonheart Draco (seslendirme)
Kaya John Patrick Mason (yardımcı yapımcı)
1998 The Avengers Sir August de Wynter
Playing by Heart Paul
1999 Entrapment Robert MacDougal (yapımcı)
2000 Finding Forrester William Forrester
2003 The League of Extraordinary Gentlemen Allan Quatermain
2012 Sir Billi the Vet Sir Billi (seslendirme)