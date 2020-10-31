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31.10.2020 - 16:05 |

Sean Connery kimdir, kaç yaşında öldü? Sean Connery filmleri

James Bond karakterini canlandıran efsane oyuncu Sean Connery hayatını kaybetti. 90 yaşında olan Sean Connery'nin ölüm haberini BBC aktardı. Peki, Sean Connery kimdir? İşte Sean Connery biyografisi ve filmleri.

Sean Connery kimdir, kaç yaşında öldü? Sean Connery filmleri
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Gelen son dakika haberine göre efsane oyuncu Sean Connery hayatını kaybetti. Birçok filmde rol alan aynı zamanda yapımcılık da yapan Sean Connery'nin hayatı ile ilgili merak edilenleri derledik.

SEAN CONNERY KİMDİR?

Sir Thomas Sean Connery 25 Ağustos 1930 doğumlu. En bilinen rolü James Bond film serilerinin Ajan 007 James Bond karakteridir. Kızıl Ekim, Gülün Adı ve Kaya filmleri en çok tanınan filmleridir. Kendisi gibi oyuncu Jason Connery'nin babasıdır. Boyu 1.89 m dir.

Connery, 1950 yılında girdiği "Bay Kainat" yarışmasında üçüncü olmuştur. Daha sonra Ian Fleming'in yazdığı "Dr. No" (1962), "Goldfinger" (1964), "Rusya'dan Sevgilerle" (1963), "Thunderball" (1965), "İnsan İki Kere Yaşar" (1967) ve "Ölümsüz Elmaslar" (1971) filmlerindeki Ajan 007 James Bond karakteriyle adını tüm dünyaya duyurmuştur. Ayrıca "The Untouchables" filmiyle "En İyi Yardımcı Aktör Oscarı" nı almıştır. Ayrıca yönetmen Mustafa Akkad'ın çekmeyi planladığı Selahaddin Eyyubi filminden başrol oynamayı kabul etmiş,ancak Akkad'ın El-Kaide'nin terör saldırılarında ölmesi sonucu film gerçekleşmemiştir.

SEAN CONNERY FİLMLERİ

1954      Lilacs in the Spring          Undetermined Role (uncredited)            

1957      No Road Back    Spike    

              Hell Drivers        Johnny Kates    

              Action of the Tiger          Mike    

              Time Lock           Welder #2          

1958      Another Time, Another Place     Mark Trevor     

              A Night to Remember   Titanic deck hand           

1959      Darby O'Gill and the Little People            Michael McBride            

              Tarzan's Greatest Adventure     O'Bannion         

1961      On the Fiddle     Pedlar Pascoe  

             The Frightened City        Paddy Damion 

1962      The Longest Day              Pte. Flanagan   

              Dr. No   James Bond       

1963      From Russia with Love   James Bond      

1964      Marnie Mark Rutland   

              Woman of Straw              Anthony Richmond       

              Goldfinger          James Bond       

1965      The Hill Trooper Joe Roberts      

               Thunderball       James Bond       

1966      A New World     kendini (cameo)

              A Fine Madness Samson Shillitoe              

1967      İnsan İki Kere Yaşar         James Bond      

1968      Shalako Moses Zebulon 'Shalako' Carlin 

1969      The Bowler and the Bonnet        kendini (Yönetmen; belgesel)

1970      The Molly Maguires       Jack Kehoe        

1971      The Red Tent     Roald Amundsen           

              The Anderson Tapes      John Anderson

               Ölümsüz Elmaslar            James Bond      

1972      A Spain Golf Course        kendini

1973      The Offence      Çavuş Dedektif Johnson

1974      Zardoz  Zed       

              Murder on the Orient Express   Albay Arbuthnot            

1975      Ransom               Nils Tahlvik        

              The Dream Factory         kendini (belgesel)

              The Wind and the Lion  Mulay Achmed Mohammed el-Raisuli the Magnificent 

               The Man Who Would Be King    Daniel Dravot   

1976      Robin and Marian            Robin Hood       

1976      The Next Man   Khalil Abdul-Muhsen    

1977      A Bridge Too Far              Maj. Gen. Roy Urquhart              

1979      The First Great Train Robbery    Edward Pierce/John Simms/Geoffrey   

               Meteor Dr. Paul Bradley              

               Cuba     Binbaşı Robert Dapes    

1981      Outland               Marshal William T. O'Niel           

              Time Bandits     King Agamemnon/Fireman        

1982      G'ole!   Narrator              (belgesel)

              Five Days One Summer Douglas Meredith          

              Wrong Is Right  Patrick Hale       

1983      Sean Connery's Edinburgh           kendini

              Never Say Never Again  James Bond      

1984      Sword of the Valiant: The Legend of Sir Gawain and the Green Knight    The Green Knight           

1986      Highlander          Juan Sanchez Villa-Lobos Ramirez           

              Gülün Adı            William of Baskerville    BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

1987      The Untouchables          Jim Malone        En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü

                                                                                En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Sinema

1988      The Presidio       Yarbay Alan Caldwell    

1989      Indiana Jones and the Last Crusade         Professor Henry Jones 

              Family Business Jessie McMullen             

1990      Kızıl Ekim             Kaptan Marko Ramius  

              The Russia House            Bartholomew 'Barley' Scott Blair              

1991      Highlander II: The Quickening    Juan Sanchez Villa-Lobos Ramirez           

               Robin Hood: Prince of Thieves   King Richard I   

1992      Medicine Man   Dr. Robert Campbell     

1993      Rising Sun           Kaptan John Connor      (yardımcı yapımcı)

1994      A Good Man in Africa     Dr. Alex Murray

1995      The Thief and the Cobbler           Tack the Cobbler             (seslendirme)

               Just Cause          Paul Armstrong (yardımcı yapımcı)

               First Knight         King Arthur        

1996      Dragonheart      Draco    (seslendirme)

               Kaya      John Patrick Mason        (yardımcı yapımcı)

1998      The Avengers    Sir August de Wynter   

              Playing by Heart               Paul      

1999      Entrapment       Robert MacDougal          (yapımcı)

2000      Finding Forrester             William Forrester           

2003      The League of Extraordinary Gentlemen              Allan Quatermain           

2012      Sir Billi the Vet  Sir Billi   (seslendirme)

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