Sean Connery kimdir, kaç yaşında öldü? Sean Connery filmleri

Gelen son dakika haberine göre efsane oyuncu Sean Connery hayatını kaybetti. Birçok filmde rol alan aynı zamanda yapımcılık da yapan Sean Connery'nin hayatı ile ilgili merak edilenleri derledik.

SEAN CONNERY KİMDİR?

Sir Thomas Sean Connery 25 Ağustos 1930 doğumlu. En bilinen rolü James Bond film serilerinin Ajan 007 James Bond karakteridir. Kızıl Ekim, Gülün Adı ve Kaya filmleri en çok tanınan filmleridir. Kendisi gibi oyuncu Jason Connery'nin babasıdır. Boyu 1.89 m dir.

Connery, 1950 yılında girdiği "Bay Kainat" yarışmasında üçüncü olmuştur. Daha sonra Ian Fleming'in yazdığı "Dr. No" (1962), "Goldfinger" (1964), "Rusya'dan Sevgilerle" (1963), "Thunderball" (1965), "İnsan İki Kere Yaşar" (1967) ve "Ölümsüz Elmaslar" (1971) filmlerindeki Ajan 007 James Bond karakteriyle adını tüm dünyaya duyurmuştur. Ayrıca "The Untouchables" filmiyle "En İyi Yardımcı Aktör Oscarı" nı almıştır. Ayrıca yönetmen Mustafa Akkad'ın çekmeyi planladığı Selahaddin Eyyubi filminden başrol oynamayı kabul etmiş,ancak Akkad'ın El-Kaide'nin terör saldırılarında ölmesi sonucu film gerçekleşmemiştir.

SEAN CONNERY FİLMLERİ

1954 Lilacs in the Spring Undetermined Role (uncredited)

1957 No Road Back Spike

Hell Drivers Johnny Kates

Action of the Tiger Mike

Time Lock Welder #2

1958 Another Time, Another Place Mark Trevor

A Night to Remember Titanic deck hand

1959 Darby O'Gill and the Little People Michael McBride

Tarzan's Greatest Adventure O'Bannion

1961 On the Fiddle Pedlar Pascoe

The Frightened City Paddy Damion

1962 The Longest Day Pte. Flanagan

Dr. No James Bond

1963 From Russia with Love James Bond

1964 Marnie Mark Rutland

Woman of Straw Anthony Richmond

Goldfinger James Bond

1965 The Hill Trooper Joe Roberts

Thunderball James Bond

1966 A New World kendini (cameo)

A Fine Madness Samson Shillitoe

1967 İnsan İki Kere Yaşar James Bond

1968 Shalako Moses Zebulon 'Shalako' Carlin

1969 The Bowler and the Bonnet kendini (Yönetmen; belgesel)

1970 The Molly Maguires Jack Kehoe

1971 The Red Tent Roald Amundsen

The Anderson Tapes John Anderson

Ölümsüz Elmaslar James Bond

1972 A Spain Golf Course kendini

1973 The Offence Çavuş Dedektif Johnson

1974 Zardoz Zed

Murder on the Orient Express Albay Arbuthnot

1975 Ransom Nils Tahlvik

The Dream Factory kendini (belgesel)

The Wind and the Lion Mulay Achmed Mohammed el-Raisuli the Magnificent

The Man Who Would Be King Daniel Dravot

1976 Robin and Marian Robin Hood

1976 The Next Man Khalil Abdul-Muhsen

1977 A Bridge Too Far Maj. Gen. Roy Urquhart

1979 The First Great Train Robbery Edward Pierce/John Simms/Geoffrey

Meteor Dr. Paul Bradley

Cuba Binbaşı Robert Dapes

1981 Outland Marshal William T. O'Niel

Time Bandits King Agamemnon/Fireman

1982 G'ole! Narrator (belgesel)

Five Days One Summer Douglas Meredith

Wrong Is Right Patrick Hale

1983 Sean Connery's Edinburgh kendini

Never Say Never Again James Bond

1984 Sword of the Valiant: The Legend of Sir Gawain and the Green Knight The Green Knight

1986 Highlander Juan Sanchez Villa-Lobos Ramirez

Gülün Adı William of Baskerville BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

1987 The Untouchables Jim Malone En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Sinema

1988 The Presidio Yarbay Alan Caldwell

1989 Indiana Jones and the Last Crusade Professor Henry Jones

Family Business Jessie McMullen

1990 Kızıl Ekim Kaptan Marko Ramius

The Russia House Bartholomew 'Barley' Scott Blair

1991 Highlander II: The Quickening Juan Sanchez Villa-Lobos Ramirez

Robin Hood: Prince of Thieves King Richard I

1992 Medicine Man Dr. Robert Campbell

1993 Rising Sun Kaptan John Connor (yardımcı yapımcı)

1994 A Good Man in Africa Dr. Alex Murray

1995 The Thief and the Cobbler Tack the Cobbler (seslendirme)

Just Cause Paul Armstrong (yardımcı yapımcı)

First Knight King Arthur

1996 Dragonheart Draco (seslendirme)

Kaya John Patrick Mason (yardımcı yapımcı)

1998 The Avengers Sir August de Wynter

Playing by Heart Paul

1999 Entrapment Robert MacDougal (yapımcı)

2000 Finding Forrester William Forrester

2003 The League of Extraordinary Gentlemen Allan Quatermain

2012 Sir Billi the Vet Sir Billi (seslendirme)