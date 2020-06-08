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08.06.2020 - 10:00 |

Şebnem Bozoklu: Hasta oldum paranoyasına girdim

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Şebnem Bozoklu, bu defa yasakların kalkmasının ardından başlayan normalleşme günleriyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Şebnem Bozoklu: Hasta oldum paranoyasına girdim
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Üç buçuk ay sonra ilk defa bir mekanda oturan oyuncu Şebnem Bozoklu, dışarıya çıkma deneyimini takipçilerine aktardı. Yaptığı alışverişten bahseden Bozoklu, aynı zamanda pek çok insanın sahip olduğu ‘kesin hasta oldum’ psikolojisini de gözler önüne serdi.

İşte Şebnem Bozoklu’nun o satırları:

“Dün evden çıkıp kırmızı ruj, göz kalemi, yarım kilo taze fasulye, küçük yoğurt ve elektrikli süpürge filtresi aldım. Üç buçuk aydır ilk defa bir yerde oturup 1 fincan kahve söyledim. Kahvenin yarısında kesin hasta oldum paranoyasına girip kahveyi yarım bırakmak tedavisini uygulayıp eve döndüm. Sizde nasıl gidiyor yeni normal? “

Magazin Haberleri Bülteni (8 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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