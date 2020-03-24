Şebnem Bozoklu'dan evlilik yıl dönümü kutlaması

Oyuncu Şebnem Bozoklu'nun, Kanat Atkaya ile mutlu evliliği devam ediyor. Zaman zaman eşiyle mutlu pozlarını takipçileriyle paylaşan Bozoklu, önceki gün evliliğinin birinci yıl dönümünü kutladı.

Nikahta çekilen kareleri yayınlayan oyuncu, fotoğrafa şu notu düştü:

“Tam bir sene olmuş sevgilim evimizde evlendiğimiz günden bu güne. Ne güzel fotoğraflar, biz, ailemiz arkadaşlarımız hep beraber yan yana… Bugün yine evimizde birlikteyiz. Yıl dönümümüz için yemek yapmaya mutfağa gidiyorum birazdan. Birinci yılımız kutlu olsun! Seni çok seviyorum.”