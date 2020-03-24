24.03.2020 - 15:55 |
Şebnem Bozoklu'dan evlilik yıl dönümü kutlaması
Geçtiğimiz yıl Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu, önceki gün evliliğinin ilk yıl dönümünü kutladı.
Oyuncu Şebnem Bozoklu'nun, Kanat Atkaya ile mutlu evliliği devam ediyor. Zaman zaman eşiyle mutlu pozlarını takipçileriyle paylaşan Bozoklu, önceki gün evliliğinin birinci yıl dönümünü kutladı.
Nikahta çekilen kareleri yayınlayan oyuncu, fotoğrafa şu notu düştü:
“Tam bir sene olmuş sevgilim evimizde evlendiğimiz günden bu güne. Ne güzel fotoğraflar, biz, ailemiz arkadaşlarımız hep beraber yan yana… Bugün yine evimizde birlikteyiz. Yıl dönümümüz için yemek yapmaya mutfağa gidiyorum birazdan. Birinci yılımız kutlu olsun! Seni çok seviyorum.”
Ferhat Göçer evinde verdiği konserle moral olduDemirören Medya’nın ‘evde kal’ çağrısını daha geniş kilelere ulaştırmak için yaptığı ev konserlerinin ilk konuğu Ferhat Göçer oldu. Bir hekim olarak corona virüs hakkında konuşan Ferhat Göçer, en sevilen şarkılarını gitarıyla seslendirdi. Göçer’i 3 farklı kanaldan 100 bin kişi izledi.