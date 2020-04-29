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29.04.2020 - 13:21 |

Şebnem Dinçgör: Karantinayı Anthony Hopkins'le geçirmek isterdim

1987 Türkiye İkinci Güzeli Şebnem Dinçgör, corona virüs nedeniyle hayatı eve sığdıranlardan. Yaklaşık 45 gündür dışarı atım atmadı. Evinin spor salonunda formunu korumaya çalışan Şebnem Dinçgör, karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

Şebnem Dinçgör: Karantinayı Anthony Hopkins'le geçirmek isterdim

Şebnem Dinçgör, Posta gazetesinden Halil Kalmuk'a konuştu.

Hiç kilo aldınız mı?
Hayır almadım. Uzun bir süredir 54 kiloyum.

Yemek ve uyku düzeniniz değişti mi?
Uyku düzenim şaştı. Film izleyip kitap okuduğum için geç yatıyorum.

Virüsten korunmak için neler yapıyorsunuz?
Tabii ki hijyene, sosyal mesafeye çok dikkat ediyorum. Misafir kabul etmiyorum ve bol bol vitamin alıyorum.

Kuaförler kapalı. Saç ve cilt bakımı evde zor oluyor mu?
Hayır, çok zevkli. İtalya’dan getirtmiş olduğum kozmetik ürünleri kullanıyorum.

Şimdi nerede olmak isterdiniz?
Maldiv Adaları’na ışınlansam şahane olurdu. Salgın bitince inşallah Bodrum’a gideceğim. Ama uçakla değil, otomobille.

Peki hangi ünlü ile karantinada kalmak isterdiniz?
Hiç düşünmeden cevaplayabilirim; kesinlikle Anthony Hopkins. Tüm fimlerini seyrettim. Büyük hayranıyım. Hayatımda tanışmak istediğim tek ünlü. Hem karizmatik, hem çok yetenekli. Tam bir efsane. Günlerce sohbet edebilirim onunla.

En çok kimi özlediniz?
Oğlum Kerim’i. Babasının (Mehmet Dereli) yanında kalıyor. Nasıl burnumda tütüyor, anlatamam. Annemi (Neşe Dinçgör) de çok özledim tabii.

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