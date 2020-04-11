MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Şebnem Dinçgör spor salonunu eve sığdırdı
11.04.2020 - 14:21 |

Şebnem Dinçgör spor salonunu eve sığdırdı

1987 Türkiye İkinci Güzeli Şebnem Dinçgör, yaz-kış demeden spor yapanlardan. 50 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor.

Şebnem Dinçgör spor salonunu eve sığdırdı

Bugünlerde kick boks yapamayan Şebnem Dinçgör, villasının alt katını spor salonuna çevirdi. Hangi aleti isterseniz var. Sosyetik güzel, her gün düzenli olarak ağırlık çalışıyor ve pilates yapıyor. (Posta)

    İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ebru Destan: Sosyal mesafemizi koruyalım

    Ebru Destan: Sosyal mesafemizi koruyalım

    Perihan Savaş'ın Erol Taş anısı şaşırttı

    Perihan Savaş'ın Erol Taş anısı şaşırttı

    Berrak Tüzünataç'ın anneannesi hayatını kaybetti

    Berrak Tüzünataç'ın anneannesi hayatını kaybetti

    ‘İyi ki doğdun ilk göz ağrım’

    ‘İyi ki doğdun ilk göz ağrım’

    Sıradaki Haber