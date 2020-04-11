11.04.2020 - 14:21 |
Şebnem Dinçgör spor salonunu eve sığdırdı
1987 Türkiye İkinci Güzeli Şebnem Dinçgör, yaz-kış demeden spor yapanlardan. 50 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor.
Bugünlerde kick boks yapamayan Şebnem Dinçgör, villasının alt katını spor salonuna çevirdi. Hangi aleti isterseniz var. Sosyetik güzel, her gün düzenli olarak ağırlık çalışıyor ve pilates yapıyor. (Posta)
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.