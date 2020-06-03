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HaberlerMagazin Haberleri Seda Akgül'den Tuba Ünsal yorumu: Güzel sayılmaz
03.06.2020 - 11:18 |

Seda Akgül'den Tuba Ünsal yorumu: Güzel sayılmaz

Sunucu Seda Akgül, "Güzel kadın değil, tatlı kadın hayatı uzatır." diyen oyuncu Tuba Ünsal’a, “E zaten güzel sayılmaz. Doğru demiş.” yorumunda bulundu.

Seda Akgül'den Tuba Ünsal yorumu: Güzel sayılmaz
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Doğal güzelliği ve enerjik tavırlarıyla dikkat çeken iki çocuk annesi Tuba Ünsal, Instagram hesabından,"Güzel kadın değil, tatlı kadın hayatı uzatır." şeklinde bir yazı paylaştı. Ünsal, daha önce verdiği bir röportajda da botoks ve dolgu işlemlerine karşı olduğunu, kök hücre uygulamasından ise memnun kaldığını söylemişti.

Ünsal'ın açıklamasına sunucu Seda Akgül'den şaşırtan bir yorum geldi. Akgül, Ünsal için " E zaten güzel sayılmaz. Doğru demiş.” dedi. 

Magazin Haberleri Bülteni (3 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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