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20.09.2020 - 17:00 |

Seda Bakan: Haftaya ekranlardayım!

Oyuncu Seda Bakan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Bakan, önümüzdeki hafta ekranlarda olacağının müjdesini verdi.

Seda Bakan: Haftaya ekranlardayım!
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Hamileliği sonrası uzun süre ekranlardan uzak kalan ancak bu sezon Fox Tv'de yayınlanan 'Mucize Doktor'un kadrosuna katılan başarılı oyuncu Seda Bakan, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Kızı ve kendisi için alışveriş yapan Bakan, kendisini görüntüleyen muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi. Geçtiğimiz hafta yeni sezona başlayan dizinin kadrosuna katıldığı için heyecanlı olduğunu söyleyen güzel oyuncu, önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümde ekranda olacağını söyledi.

Kısa süren alışveriş turunun ardından alışveriş merkezinden ayrılan Seda Bakan'ın eski formunu yakalamış olması da dikkatlerden kaçmadı.

Seda Bakan: Haftaya ekranlardayım

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