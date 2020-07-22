Seda Bakan kimdir, kaç yaşında? Seda Bakan Mucize Doktor'da Ferda rolünde...

Seda Bakan yeni sezona yeni dizisi ile başlayacak. Mucize Doktor dizisinde Ferda rolünde yer alacak olan Seda Bakan'ın biyografisi de merak edilmeye başlandı. İşte Seda Bakan'ın dizileri...

SEDA BAKAN KİMDİR?

Seda Bakan 10 Ekim 1985, Gebze doğumludur. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmıştır. Kardeş Payı dizisindeki Feyza rolüyle popülerliğini arttırmıştır. Tv8'de yayımlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye programının 2016 sezonunda juri üyeliği yapmıştır.

Oyuncu Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlenmiştir. Leyla isminde bir kızları vardır.

SEDA BAKAN FİLMOGRAFİ

Mucize Doktor (2020) (Ferda)

Öldür Beni Sevgilim (2018)

Arif V 216 (2018) (Pembe Şeker/Alev)

Bana Sevmeyi Anlat (2016-2017) (Leylâ)

Kara Bela (2015) (Burcu)

Kardeş Payı (2014-2015) (Feyyza)

Zaman Makinesi 1973 (2014) (Yasemin/Deniz)

Behzat Ç. Ankara Yanıyor (2013)

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (2011) (Eda Akkaya)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2010-2013) (Eda Akkaya)

Şen Yuva (2010) (Oya)

Umut (2009) (Meryem)

Geniş Aile (2009) (Esma)

Makber (2009) (Güneş)

Adanalı (2008-2009) (Başak)

Pars: Narkoterör (2008) (Zülfiye - Zülüf)