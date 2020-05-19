Seda Bakan renkli gözleri sevdi

Ev karantinası günlerini daha keyifli hale getirmek adına yapılan challengelar ya da bir anda popüler olan telefon filtreleri ünlü isimlerin de radarlarına giriyor. Kısa süre içerisinde pek çok ünlü tarafından denenen renkli göz filtreleri akımına oyuncu Seda Bakan da katıldı.

Instagram hesabının hikaye bölümünden farklı göz renkleriyle takipçilerinin karşısına çıkan Bakan, paylaşımlarında eğlenceli kişiliğini konuşturmayı ihmal etmedi ve ünlü korku filmine gönderme yapmadan duramadı.