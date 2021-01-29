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29.01.2021 - 13:51 |

Seda Bakan'dan Shakira dansı

Oyuncu Seda Bakan, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın geçtiğimiz ay çıkardığı 'Girl Like Me' şarkısının klibinde görülen koreografideki aynı figürleri sergilediği videosunu takipçileriyle paylaştı.

Seda Bakan'dan Shakira dansı
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan Seda Bakan, zaman zaman eğlenceli paylaşımlarıyla takipçilerini güldürüyor.

Güzel oyuncu, son olarak Shakira'nın yeni şarkısında onun gibi dans ederek çektiği videoyu Instagram hesabından yayınladı.

35 yaşındaki Bakan'ın dans videosu takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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Öte yandan yedi yıl önce müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturan ve 2019 yılında da kızı Leyla'yı kucağını alan Seda Bakan, kısa sürede setlere dönmüştü.

Ancak geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve tedavisinin ardından iyileşen oyuncu, sonrasında rol aldığı diziden ayrılmıştı.

Seda Bakandan Shakira dansı

    Magazin Haberleri Bülteni (29 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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