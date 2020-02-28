Seda Sayan: Sicili temizse işi uzatma, evlen

Eser Yenenler'in sunduğu programın 'Linç@' köşesinde samimi açıklamalarda bulunan Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde basına yansıyan "Flört ettiğiniz kişinin TC kimlik numarasını isteyin mutlaka" şeklindeki sözlerine açıklık getirdi.

Ünlü şarkıcının, "Evet bu sözümün sonuna kadar arkasındayım. Çünkü bazı erkekler kadınları kandırıyor. 'Şöyle bir insanım, bekarım, boşandım, boşanıyorum' diye yalanlar söylüyor. Flört ederken herşey güzel gidiyor. Tamam iste TC kimlik numarasını, bak siciline. Temizse işi de uzatma bas nikahı, evlen" açıklaması izleyenler tarafından hem alkışlandı hem de kahkahalara sebep oldu.