Seda Sayan'a Sezen Aksu'nun hediyesi

Prodüktörlüğünü Özgür Aras'ın üstlendiği, söz ve müziği Sezen Aksu, düzenlemesi Erman Arda imzalı 'Düşerim' şarkısı yayınlandı.

Sezen Aksu'nun stüdyoda dizine yattığı bir kareyi Instagram hesabından paylaşan Seda Sayan, "Şarkıyı okuttu şu an çok mutlu dinliyor, ben de dizine yatarım" notunu yazmış, bu kare kısa sürede on binlerce beğeni almıştı.

Seda Sayan, "Halk ozanı Sezen Aksu, şarkıya mest oldu. Sezen, bana 'İşte bunu istiyordum' dedi. Ve onun dediği oldu şarkım çok kısa sürede beğenildi. Gelen tüm güzel yorumlara çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.