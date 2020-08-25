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25.08.2020 - 17:50 |

Seda Sayan'ın estetikle değişimi

Geçen hafta Lip-lift (dudak kaldırma) işlemi yaptırırken görüntüsünü paylaşan Seda Sayan, değişimi ile dikkat çekti.

Corona virüs salgını sebebiyle İstanbul'u terk eden Seda Sayan, karantina günlerini Bodrum'da ablasının yanında geçirmişti.

'DOĞALLAŞTIK'
Sosyal medyadan sık sık paylaşımlarda bulunan Seda Sayan karantinada dönemi için "Dolgular, botokslar gitti bacım. Güzel de oldu. Doğallaştık" demişti.

Estetikten vazgeçmeyen Sayan, daha fazla dayanamadı ve dudak kaldırma ameliyatı oldu. Burun ve dudak arasındaki mesafeyi kısalttıran Sayan, operasyonun her anını da Instagram'ın hikaye bölümünden kare kare, tüm detayları ile yayınladı.

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Seda Sayan estetik yaptırırken paylaştı

Seda Sayanın estetikle değişimi

 

Seda Sayan'ın yüzündeki değişiklik ise fark edilmeyecek gibi değil. Şarkıcının hayranları Sayan'ı mesaj yağmuruna tuttu. Uyguladığı photoshop programları ile sık sık gündeme gelen Seda Sayan, "Bu sefer uygulama kullanmadım. Dolgu ve botokslarımı yeniledim dudağı kaldırttım" dedi.

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Seda Sayan: Karantinada dolgularım eriyip gitti
Didem Uzel: Allah ABD’deki acile düşürmesinSelim Sarı ile 2012 yılında evlendikten sonra ABD'ye yerleşen oyuncu Didem Uzel Sarı, corona virüsten dolayı Türkiye'ye döndüklerini söyledi. DHA’ya konuşan Uzel, ABD’deki sağlık sistemini eleştirerek, " Allah ABD’de acil servise düşürmesin" dedi.
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Cadde Yazarları

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