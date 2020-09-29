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29.09.2020 - 14:33 |

Seda Sayan'ın tarzı dikkat çekti

Şarkıcı Seda Sayan, önceki gün yakın arkadaşıyla Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Şık kombini ve tarzıyla dikkat çeken Sayan, bol bol alışveriş yaptı.

Seda Sayan'ın tarzı dikkat çekti
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Alışveriş merkezinde bir çok mağazaya uğrayıp bol bol alışveriş yapan Seda Sayan, aldıkları ürünleri arkadaşına danışıp fikir alışverişinde bulundu. Ardından arkadaşıyla bir restorana geçip burada başa başa sohbet edip keyifli vakit geçiren Sayan, yaklaşık iki saat kaldığı AVM’den kendi aracıyla ayrıldı.

Ayrıca Seda Sayan, şık kombini ve tarzıyla kendisi ile fotoğraf çekilmek isteyenlerin de ilgi odağı oldu.

Seda Sayanın tarzı dikkat çekti

 

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Cadde Yazarları

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