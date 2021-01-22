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22.01.2021 - 11:24 |

Sedef Avcı'dan sevenlerine anlamlı çağrı

Oyuncu Sedef Avcı, sevenlerinden doğum gününde hediye yerine otizmli çocuklar için bağış yapmasını istedi: Gelin, birlikte otizmli çocuklara umut olalım.

Sedef Avcı'dan sevenlerine anlamlı çağrı
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22 Ocak doğumlu olan Sedef Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti

Sevenlerinden doğum gününde hediye yerine otizmli çocuklar için bağış yapmasını isteyen Avcı, şu ifadeleri kullandı:
"Canım dostlarım; 22 Ocak (bugün) benim doğum günüm. İçimdeki çocuğu bir yaş daha büyütüyorum ve bu sene sizlerden bir dileğim var. Gelin, birlikte otizmli çocuklara umut olalım. Ben kendi doğum günümü onlara hediye etmek istiyorum. Siz de benim adıma onlara destek olursanız bana en güzel hediyeyi vermiş olursunuz. Doğum günüm, otizmli güzel yavrularımıza şifa, umut olsun."

2005 yılında dünyaevine giren Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çiftinin oğulları Can, 2013'te doğmuştu.

Sedef Avcıdan sevenlerine anlamlı çağrı

 

    Magazin Haberleri Bülteni (22 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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