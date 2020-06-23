Sefirin Kızı 17. bölüm (Sezon finali) izle! Sefirin Kızı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Sefirin Kızı dizisi 17. bölüm sezon finali ile ekrana geldi. Ekrana gelen son bölümde Marina'nın müdürü olan Kahraman'ı köşeye sıkıştıran Sancar ve Gediz, Akın ve Kahraman'ın iletişiminden habersiz sermaye atrırımı için Kahraman'a baskı uygulamaya devam eder. Bir hafta içerisinde sermaye arttırımı için gerekli olan 10 milyon TL'yi bulamazsa haklarını kaybedecek olan Kahraman'a Akın tarafından yapılan teklif istemese de cazip gelir. Akın, Kahraman'a Nare ile kendisini yurt dışına çıkarması halinde kendisine 12 milyon TL'lik bir rakam ödeyeceğini teklif eder. Kahraman zor durumda olması nedeniyle istemese de bu teklifi kabul eder.

Yahya'nın yaşadığı gizli kaçamaktan haberi olan Menekşe bu durumu kendi lehine kullanır. Melek'i kendisine getirmesini ve hamile olduğunu Melek'e söylemek ve Nare ve Melek'i kendilerinden uzak tutmak isteyen Menekşe bu işte maşa olarak Yahya'yı kullanır. Yahya ise zor durumda olduğu için bunu kabul eder. Menekşe'nin söylediklerinin ardından Kavruk'un arabasının bagajına giren Melek, yaşanacak olaylardan habersiz bir kazaya karışır. Kazadan yara almadan kurtulan Melek, Kavruk'u kurtarmak için yardım aramaya koyulur. Sancar ve Nare kızlarının kaybolduğunu öğrenince deliye döner. Velayet davası ertelenir. Kahraman, Nare'yi kaçırabilmek ve parayı alabilmek için farklı bir yöntem kullanır. Sancar sezon finalinde vurulur. Peki Sefirin Kızı yeni sezon ne zaman ekrana gelecek?

SEFİRİN KIZI YENİ SEZON NE ZAMAN EKRANA GELECEK

Sefirin Kızı yeni sezonun Eylül ayında başlaması bekleniyor.

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