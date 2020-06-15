Sefirin Kızı 17. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Sefirin Kızı 16. son bölüm tek parça izleme linki yayınlandı mı?



Sefirin Kızı 16. yeni bölümüyle ekranlara geldi. STAR TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sefirin Kızı yeni bölümünde Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verdi ve ortalık karıştı. Peki Sefirin Kızı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEFİRİN KIZI 16. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar’ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan’a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım’ der.

Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare’nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.

Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare’nin gideceğini öğrenince delirir. “Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” der Nare’ye, “Kızımı alırım, konağa koyarım.”



Sevdalılardan biri ölürse destan, yaşarsa yalan olur ya. Peki iki sevdalı velayet savaşına kalkışırsa ne olur?

SEFİRİN KIZI 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Sefirin Kızı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...