Sefirin Kızı 23. bölüm fragmanı! Menekşe ve Akın'dan korkunç plan

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı 23. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'da STAR TV'de...

SEFİRİN KIZI 23. BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nare ve Sancar’ın kızları hakkındaki savaşları çok sert başlar. Sancar velayet davasında Nare’nin deli raporunu kullanmaz. Ama sağ gösterip sol vurur ve çok daha acıtıcı bir kurşunla Melek’in geçici velayetini almayı başarır.

Nare de sert oynamaya karar verir ve velayet konusunda yardım istemek için Gediz’e gider. Ama Sancar’ın ilk hasımlık hamlesi olarak Gediz’e de bir sürprizi vardır ve bu surpriz Gediz’i en zayıf yerinden vurur.