Sefirin Kızı 25. bölüm fragmanı yayında! NAre ve Melek gidiyor mu?

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı 24. bölümüyle bu hafta yayınlandı. Önümüzdeki hafta 25. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Sefirin Kızı'nda Nare ve Sancar aşkına bir de annesi Halise'den destek gelecek.

SEFİRİN KIZI 25. BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI'NDA NELER OLDU?

Menekşe’nin limonatasına koyduğu uyku ilacı yüzünden Melek’in kalbi durur. Nare ve Sancar, kızlarının acısıyla kenetlenirler. Nare kızı uçup gitmesin diye onun başucunda ellerini sıkı sıkı tutarken, Sancar camiye gidip Allah’a yalvarır ve bir adak adar.