Sefirin Kızı 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar öldü mü?

Sefirin Kızı 25. bölüm her pazartesi olduğu gibi seyircisiyle buluştu. Dizinin son bölümünde Nare'yi canından çok seven Sancar onu kurtarmak için Akın'la birlikte uçurumdan düşüyor.

26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Sefirin Kızı 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Sarcar'ın akıbeti herkes tarafından merak ediliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar Alacakuş’u serbest bırakmıştır, Alacakuş da yavrusunu alıp uçacaktır ama bunu yavru kuşa nasıl anlatacaklardır? Nare ve Sancar kendi acılarını bir kenara koyup kızlarına bu ayrılığı anlatmanın bir yolunu bulmaya çalışırlar ama Nare veda zamanı yaklaştıkça dağılır.

Bir yanda kızını babasından ayırmak, bir yanda yine köksüz kalmak, bir yanda da affedememek. Ne ayrılabilir ne kavuşabilir; bir arafta kanayıp durur.

Sancar ise sevdasını ve kızını uğurlar, bütün hesaplarını kapatır ve uçuruma çıkar ama kader, onlar için destanı baştan yazmaktadır. Bu sefer Alaca’nın değil, efesinin yere çakılacağı bir destan.