Sefirin Kızı 29. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Sefirin Kızı 28. son bölüm yaşananlar

Star Tv'de yayımlanan Sefirin Kızı dizisi 28. bölüm ile izleyen karşısına çıktı. Ekran başındakilere duygusal anlar yaşatmasının yanı sıra heyecanı da tırmandırdı. Nare ile Sancar'ın aşkının önündeki engeller ise tam bitti derken yeniden gün yüzüne çıkıyor. Peki, fenomen dizi Sefirin Kızı 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEFİRİN KIZI 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Farklı hikayesi ile diziseverleri TV erkanlarına kitleyen Sefirin Kızı, 28. bölümde Sancar ile Nare'nin mutluluk mücadelesini gözler önüne serdi. Dizinin merakla beklenen 29. bölüm fragmanı ise henüz paylaşılmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir çok zorluğu geride bırakan Sancar ve Nare, akşamları kızlarıyla çizgi film seyrettikleri, markete gittikleri, evde yemek yaptıkları bir yaşamın hayalini kurarlar. Artık destan değil normal bir hayattır istedikleri. Ama Akın’ın cesedi, buna izin vermez. Hem Gediz, hem Sahra, hem Güven, hem Kahraman bu cesedin peşindedir. Geçmiş yaşamlarından bir ölü, Sancar ve Nare’nin yeni ve mutlu bir hayat kurmasına izin verecek mi? Elvan, konağı ve Yahya’yı terkeder ve kimsesizliğiyle yüzleşmeye karar verir. Nare, bu yüzleşmede onu bir an bile yalnız bırakmaz ama başka bir kimsesiz kız olan Sahra’nın da onları rahat bırakmaya hiç niyeti yoktur.