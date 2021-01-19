Sefirin Kızı final mi yapıyor? Ne zaman final yapacak?

Sefirin Kızı dizisi her pazartesi ekrana gelirken yakın zamanda flaş bir gelişme yaşandı. "Nare" karakterine hayat veren Neslihan Atagül, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bir mesaj yayımlayıp diziye veda ettiğini duyurdu. Bu flaş gelişmenin hemen ardından "Sefirin Kızı final mi yapıyor?" soruları sık sık sorulmaya başlandı.

SEFİRİN KIZI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Seferin Kızı dizisinden Neslihan Atagül ayrılırken dizinin final yapacağı ile ilgili henüz bir açıklama yok. Dizinin sezon sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

YAPIM ŞİRKETİNDEN DUYURU

Oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu’nun sağlık sorunları nedeni ile senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım’ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz.