Sefirin Kızı Nare diziden ayrıldı mı, öldü mü? Nare Sefirin Kızı dizisinde neden ayrıldı?

Nare rolü ile dikkatleri çeken Neslihan Atagül Doğulu hastalığı nedeniyle bir süredir sorunlar yaşıyordu. Dizi yapımcıları oyuncu kadrosuna Tuba Büyüküstün'ün dahil olduğunu bildirdi. Son bölümde de Nare'nin kayıplara karışması izleyende merak uyandırdı. Nare Sefirin Kızı dizisinden nasıl ayrılıyor?

SEFİRİN KIZI NARE DİZİDEN AYRILDI MI?

Bir süredir Star ekranlarında Sefirin Kızı dizisindeki Nare karakteriyle sevenleriyle buluşan genç oyuncu Neslihan Atagül, diziden ayrılacağını bir paylaşımla duyurdu. Buna göre, oyuncu geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle Sefirin Kızı dizisinden çıktı. Yerine ise başarılı isim Tuba Büyüküstün geldi.

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

Atagül, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir. 2005 yılında Erberk Ajans'a kayıt yaptırdıktan 2 ay sonra bir reklam filminde oynamıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okudu.

Neslihan Atagül Doğulu, oyunculuk hayatına ilk kez 2006'da Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakteriyle adım atmıştır. Yine 2006 yılında İlk Aşk filminde oynadı ve bu film ile Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. 18 Kasım 2011 tarihinde Atv’de yayına başlayın, Mahsun Kırmızıgül’ün senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı ilk dizi çalışması olan "Hayat Devam Ediyor" adı dizide Neslihan Atagül, Fikret Kuşkan, Menderes Samancılar gibi ustalarla oynamıştır. 2012 yılında otobüslerin uğradığı bir mola yerinde çalışan iki gencin öyküsünü anlatan filmde Zehra rolüne hayat verdi. Araf filminde rol alan Atagül, 2013 yılında Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Sadullah Çelen’in yaptığı, başrollerini Kadir Doğulu ile Paylaştığı Fatih Harbiye adlı televizyon dizisinde oynadı. 2015 yılında Senden Bana Kalan adlı sinema filminde Ekin Koç ile başrolleri paylaştı. Ekim 2015 ayında Star TV'de gösterilmeye başlayan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı başrollerinde Burak Özçivit ve Atagül'ün oynadığı Kara Sevda adlı dizide Zerrin Tekindor ve Kaan Urgancıoğlu da oynamıştır. 2016-2019 yılları arasında Pantene markasının reklam yüzü oldu. Aynı yılın eylül ayında yine aynı markanın bir reklam filminde daha yer aldı. Aksiyon sahnelerinin yer aldığı reklam filmi Madrid'de çekildi.

25 Kasım 2015 tarihinde Kadir Doğulu ile nişanlanmış daha sonra da evlenmiştir. 17 Aralık 2019 tarihinde Star TV'de yayımlanmaya başlayan Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat vermiştir. 11 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan 35. bölümü ile sağlık sorunları / bağırsak geçirgenliği nedeniyle diziden ayrılmıştır.