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HaberlerMagazin Haberleri 'Sefirin Kızı'nda ayrılıklar bitmiyor! Uraz Kaygılaroğlu diziye veda etti
26.01.2021 - 10:26 |

'Sefirin Kızı'nda ayrılıklar bitmiyor! Uraz Kaygılaroğlu diziye veda etti

Star TV'de yayınlanan 'Sefirin Kızı', dün 37. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde bir ayrılık daha yaşandı. Trafik kazası yapan Gediz öldü. Gediz'i canlandıran Uraz Kaygılaroğlu da diziye veda etti.

'Sefirin Kızı'nda ayrılıklar bitmiyor! Uraz Kaygılaroğlu diziye veda etti
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'Sefirin Kızı' dizisi 25 Ocak Pazartesi akşamı 37. bölümüyle ekrana geldi. Geçen hafta Nare karakterini canlandıran Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle diziye veda etmesinin ardından bir ayrılık daha yaşandı.

Gediz karakteri geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Dizinin başrol oyuncularından olan Uraz Kaygılaroğlu da son bölümde veda etti.

Dizinin sosyal medya hesabından da ünlü oyuncuya veda paylaşımı yapıldı.

Sefirin Kızında ayrılıklar bitmiyor Uraz Kaygılaroğlu diziye veda etti

Magazin Haberleri Bülteni (26 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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