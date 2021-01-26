'Sefirin Kızı'nda ayrılıklar bitmiyor! Uraz Kaygılaroğlu diziye veda etti

'Sefirin Kızı' dizisi 25 Ocak Pazartesi akşamı 37. bölümüyle ekrana geldi. Geçen hafta Nare karakterini canlandıran Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle diziye veda etmesinin ardından bir ayrılık daha yaşandı.

Gediz karakteri geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Dizinin başrol oyuncularından olan Uraz Kaygılaroğlu da son bölümde veda etti.

Dizinin sosyal medya hesabından da ünlü oyuncuya veda paylaşımı yapıldı.