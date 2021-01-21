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21.01.2021 - 16:35 |

'Sefirin Kızı'nda yaprak dökümü devam ediyor!

Oyuncu Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle Star TV dizisi 'Sefirin Kızı'na veda etmişti. Aynı yapımla ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

'Sefirin Kızı'nda yaprak dökümü devam ediyor!
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Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz’ programında, Neslihan Atagün’ün ardından diğer başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu'nun da 'Sefirin Kızı' dizisinden ayrılacağı iddia edildi.

Uraz Kaygılaroğlu'nun, birkaç bölüm sonra diziden ayrılacağı dedikoduları magazin gündemine bomba gibi düştü

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Cadde Yazarları

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