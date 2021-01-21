21.01.2021 - 16:35 |
'Sefirin Kızı'nda yaprak dökümü devam ediyor!
Oyuncu Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle Star TV dizisi 'Sefirin Kızı'na veda etmişti. Aynı yapımla ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.
Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz’ programında, Neslihan Atagün’ün ardından diğer başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu'nun da 'Sefirin Kızı' dizisinden ayrılacağı iddia edildi.
Uraz Kaygılaroğlu'nun, birkaç bölüm sonra diziden ayrılacağı dedikoduları magazin gündemine bomba gibi düştü
Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davası! İşte ilk ifadeler...Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla hakkında 'silahla kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ozan Güven’in yargılanmasına başlandı. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz, duruşma öncesi adliyeye geldi. Deniz Bulutsuz, mahkemede verdiği ifadede, "Yaşananlar çok ağırdı" dedi. Ozan Güven ise "Abajurun sapını elinden almaya çalışırken çenesine çarptı, yaralandı" şeklinde ifade verdi.