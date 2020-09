Şehrazat kimdir? Şehrazat şarkıları hangileri?

Şarkılarıyla büyük ilgi gören Şehrazat, bu zamana kadar yaptığı işlerle büyük kitleye hitap etti. Şeharazat hakkında arayışa geçenler ve hakkında bilgi almak isteyenler için Şehrazat kimdir, sorusunu haberimizde yanıtladık.

ŞEHRAZAT KİMDİR?

3 Eylül 1952'de Ankara'da doğan Şehrazat, söz yazarı, besteci, yapımcı, şarkıcı.Türkçenin yanı sıra İngilizce ve Fransızca'yı da çok iyi düzeyde bilen Şehrazat, dokuz yıl Beyrut'ta yaşadığı için Arapça'yı anlayabilmektedir.

Binlerce bestesi olan Şehrazat'ın ilk hiti Ajda Pekkan'ın yorumladığı "Yaz Yaz Yaz" (1990) isimli şarkıdır. Bu bestesi ile Türk pop müziğinde onun önderliğinde yeni bir kapı açılmıştır. 1992 yılında Gülden Karaböcek'in "Kısmetse Olur" albümünde, "Kısmetse Olur"[17], "Kırgınım Anılara" [18] ve "Zaman Hırsızı" [19] adlı şarkı sözlerine yer verilir. Gülden Karaböcek tarafından bestelenerek yorumlanan bu eserlerin düzenlemesi ise Garo Mafyan'a aittir. Son zamanlardaki çalışmalarına, Bengü'nün "Kocaman Öpüyorum" "Sırada Sen Varsın", Gökhan Özen'in "Ezdirmem" ve "Helal Olsun" ile Meyra'nın "Aşklayalım" gibi hit şarkıları örnek gösterilebilir. Kendisi, Demet Sağıroğlu'nun en ünlü şarkılarından "Kınalı Bebek"in de söz yazarı ve prodüktörüdür. Oldukça kuvvetli bir sesi olmasına rağmen ses sanatçısı olarak çalışmalarına uzun yıllardır ara vermiş olan ve daha çok prodüktör, şarkı sözü yazarı ve besteci kimliğiyle sanat hayatında yer alan Şehrazat, 1960'lı yılların sonundan 1980'lerin sonuna değin söylediği aranjmanlar ile müzik dünyasında önemli yer kazanmıştır. Kendisi tarafından seslendirilen bu aranjman şarkılardan en ünlüleri arasında "Aşk Bir Kumarsa" (ABBA'nın "The Winner Takes It All" şarkısı coverı), "İki Gölge" (Sandy Posey'nin "All Hung Up In Your Green Eyes" şarkısı coverı), "İmkânsız Aşk" (Dusty Springfield'ın "I Close My Eyes and Count to Ten" şarkısı coverı), ve Kelebek (2:58; Engelbert Humperdinck'in "Free as the Wind (Theme from Papillon)" şarkısı coverı) bulunmaktadır. 1975-1987 döneminde ise, birden çok lisan biliyor olması ile bunun sonucunda kazandığı ve o döneme ait modern veya klasikleşmiş öyküsel İngilizce şarkılardan oluşan eklektik ve oldukça geniş repertuvarı sayesinde, Türkiye'nin en meşhur sanatçılarının sahne aldığı ve son derece seçkin konuklara sahip Playboy ve Gala gibi İstanbul'un en ünlü mekânlarında sahne almayı bir solist olarak başarmıştır[20] . Zengin müzik bilgisi ve başarılı sahnesi ile yoğun performansı hem izleyicinin hem de medyanın takdirini toplamasına rağmen Şehrazat, 1987 yılında sahneyi bırakma kararı alarak şarkı yazarlığına odaklanmayı tercih etmiştir. Kendisinin ses genişliği ve türü, yüksek nota dizili kontralto olarak adlandırılır. Bunun sebebi ise kayda değer bir vokal dayanıklılık ve çabukluğa sahip olmasından ötürü yüksek soprano notaları söyleyebildiği kadar düşük bariton notalarını da seslendirebilme yeteneğidir.

ŞEHRAZAT ŞARKILARI

Diskografi



45'likler



1967 İki Gölge

1968 Dün Gece

1969 Beni Unutma

1969 İmkânsız Aşk

1973 Kelebek

1974 Dili Dost, Kalbi Düşman

1974 Söz Sevgilim, Söz (Cömert Baykent ile düet)

1970'ler Kolkola

1970'ler Ne Kapımı Çalan Var

1970'ler Nerede olsan



Maxi singlelar



1980 Sevemedim Karagözlüm (Türkiye'deki ilk MCD)



EP'ler



1980 Sevemedim Karagözlüm

1980 Hürüm Artık

1980 Bahşiş

1980 Seni Sevmişim



LP'ler



1981 Sevdim Genç Bir Adamı[32]

1981 Kendim Ettim, Kendim Buldum (Eyvah)

1981 Yanında

1981 Aşk Bir Kumarsa

1981 Kulakların Çınlasın

1981 Lay la, Lay la (Yaşamaya Bak Sen)



Derleme stüdyo albümleri



2002 Bak Bir Varmış Bir Yokmuş: 60'lı ve 70'li Yılların Orijinal Kayıtları

2007 Our Golden Songs

2008 Çınar Vol. I