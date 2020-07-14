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14.07.2020 - 12:16 |

'Seksenler' dizisinde yeni dönem

Corona virüs pandemisi nedeniyle 'Seksenler' dizisinde alınan önlemler ve yenilikler de ilk kez ortaya çıktı.

'Seksenler' dizisinde yeni dönem
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Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka,Ayeş Tolga, Ceyhun Fersoy gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı 'Seksenler' dizisi geçen sezon TRT1 ekranında 60 dakikalık yeni formatı ile yayınlanmaya başlamıştı.

Dizi beğeni topladı ve yeni sezonda da devam edecek. Peki dizinin yeni sezon çekimlerinde hangi önlemler alınacak… İşte madde madde o önlemler….

-Dizide artık kalabalık sahneler olmayacak.

-Ekibin çay içip, sohbet ettiği ortamda artık çok kişi toplanmayacak.

-Soyunma odaları tek kişilik olarak hazırlandı.

-Sete girişte herkesin ateşi ölçülecek ve eller steril edilip, maske ile içeri girilebilecek.

-Ekibin oturduğu alanlarda sandalyeler 2 metre aralıklarla tek olarak konuldu.

-Çaylar artık bam bardakta değil, karton bardaklarda verilecek.

-Makyaj odasında siperlik ve maske ile çalışmalar yapılacak.

-Çekimlerin yapıldığı pilatonun her yanı her gün dezenfekte ediliyor.

-Tüm kostümler düzenli olarak ilaçlanıyor.

-Personel aracı da düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

 

 

 

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