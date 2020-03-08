Selami Şahin şarkılarını kadınlar için söyledi

Selami Şahin, sahnesine geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz şehitlerimiz için "Ülkemizin başı sağ olsun" dilekleri ile başladı. Şarkılarını kadınlar için seslendiren sanatçı, 'Ben Bir Tek Kadın Sevdim' şarkısını başta eşi Didem Şahin olmak üzere tüm kadınlara armağan etti.

Şahin bu jestinin ardından tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.