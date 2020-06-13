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HaberlerMagazin Haberleri Selami Şahin ve Ercan Saatçi polis zoruyla ifade verecek
13.06.2020 - 08:15 |

Selami Şahin ve Ercan Saatçi polis zoruyla ifade verecek

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nde (MESAM) yönetim kurulu üyesi olan sanatçı Ali Rıza Binboğa, 2 yıl önce meslektaşı Mustafa Özkent’e tehdit ve hakaret davası açtı. Olay sırasında aynı masada olan Selami Şahin ve Ercan Saatçi'nin de polis zoruyla mahkemeye getirilmesine karar verildi.

Selami Şahin ve Ercan Saatçi polis zoruyla ifade verecek
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; sanatçı Ali Rıza Binboğa, MESAM toplantısı sırasında kendisine dolandırıcı dediğini iddia ettiği Mustafa Özkent’in 4 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Davanın son duruşması corona virüs salgını nedeniyle ertelenirken mahkeme, olay sırasında aynı masada olan Selami Şahin ile Ercan Saatçi’nin polis zoruyla mahkemeye getirilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Yavuz Bingöl’ün tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

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