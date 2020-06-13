Selami Şahin ve Ercan Saatçi polis zoruyla ifade verecek

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; sanatçı Ali Rıza Binboğa, MESAM toplantısı sırasında kendisine dolandırıcı dediğini iddia ettiği Mustafa Özkent’in 4 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Davanın son duruşması corona virüs salgını nedeniyle ertelenirken mahkeme, olay sırasında aynı masada olan Selami Şahin ile Ercan Saatçi’nin polis zoruyla mahkemeye getirilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Yavuz Bingöl’ün tanık olarak dinlenmesine karar verdi.