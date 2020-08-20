Selda Alkor'dan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' açıklaması

Selda Alkor, şehir dışından gelen misafirleri ile yemek yiyip sohbet etti.

Yeni sezonda Atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılabileceğinin sinyallerini veren usta oyuncu, "Güzel bir set ortamı var, oturmuş bir dizi ama 13 bölüm bana yetti. Yeni sezonda sezonda yüksek ihtimal olmayacağım. Setlere tekrar dönersem, projenin süresinin kısa olması lazım" dedi.