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26.12.2020 - 13:31 |

Selda Bağcan: Sol muhafazakarım, açık giyinmek ayıp geliyor

Selda Bağcan (72); hikayesi olan kadınlardan. Üç kez hapse girdi. Şarkı sözleri yüzünden defalarca yargılandı. 50 yıla yayılan bir sanat yolculuğu onunki. Sesi, kendine has tarzı ve duruşuyla hep çok özel bir yerde...

Selda Bağcan: Sol muhafazakarım, açık giyinmek ayıp geliyor
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Geçtiğimiz mayıs ayında ‘40 Yılın 40 Şarkısı-2’ albümünü müzikseverlerle buluşturan Selda Bağcan, Posta gazetesinden Oya Çınar'a konuştu.

Sizi sahnede hiç abartılı kostümlerle ya da dekolte kıyafetlerle göremiyoruz. Özellikle görselliğin bu kadar önemli olduğu bir çağda. Hiç mi gerek duymuyorsunuz?
Aslında benim çok özel sahne kostümlerimin olduğu bir dönem var; terzim Yıldırım Mayruk idi. Ama senin tevellüt yetmez ona. Ben Zeki Müren’le gazinolara çıktım. Onunki gibi değildi ama bana yakışan şeyler yapılıyordu. Müzeyyen Senar’ın solist altı olarak çıktım. Ama yine bakınca, hanım hanımcıktı hep. Dekolte zaten mümkün değil. Hayatımda hiç açık giymedim. Öyle omuzlarımı göstermek falan…

Neden?
‘Sol muhafazakar’ diyorlar ya hani (gülüyor), işte ben tam oyum. Sevmiyorum açık giyinmeyi, ayıp geliyor. Hatta bazı politikacıların eşlerini görüyorum, şok oluyorum. Benim tarzımın esprili bir anlatımı vardır. ‘Devrimci bacı’ kıyafeti derler (Gülüyor). Ben böyle iyi ve rahat hissediyorum. Günlük hayatımda da zaten çok sade giyinirim. Sahnede sadece bir tık daha özenliyim.

26 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni26 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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