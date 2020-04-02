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02.04.2020 - 13:02 |

Selim Bayraktar: Cildimin yapısı bozulmuştu!

Oyuncu Selim Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında oyunculuk mesleğinin zorluklarından bahsetti. Bayraktar, bir tiyatro oyunu için vücuduna sürülen boya yüzünden tedavi gördüğünü anlattı.

Selim Bayraktar: Cildimin yapısı bozulmuştu!

Canlandırdığı karakterlerle tanınan Selim Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Eski bir fotoğrafını yayınlayan Bayraktar,  mesleğinin zorluklarına dikkat çekti. Takipçilerini 2011 yılına götüren Bayraktar, cildinin yapısının bozulmasına yol açan olayı şöyle anlattı:

"Yıl 2011: Otello oyununa hazırlanırken bütün vücuduma sürülen boyadan sonra boyanın çıkmaması için fixer uygulaması yapılırken sevgili partnerim Orkun Yılmaz çekmişti bu fotoğrafı. Tabii ki bu uygulama haftada 4 gün toplamda 3.5 yıl sürdü ve devamında cildimin yapısı bozuldu ve ciddi bir tedaviye maruz kaldım. İşimizin bilinmeyen yanlarından yalnızca bir kısmı bu elbette. Ruhsal ve bedensel yükümlülüğü çoktur oyunculuğun, saymakla bitmez. Sevmeden yapılmaz, aşkla yapılır. Hele ki söz söyleme derdin varsa yan etkilerine bakılmaz. Emekliliği yoktur. Sahne; sen ve taşıdığın ruhundur."

Selim Bayraktar: Cildimin yapısı bozulmuştu

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