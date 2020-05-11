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11.05.2020 - 13:15 |

Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında? Selin Ciğerci biyografisi

Selin Ciğerci kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bir dönem Wipeout progranına katıldıktan sonra adından söz ettiren Selin Ciğerci daha sonra 2018 yılında beş karat isimli bir şarkı çıkardı. Aslen Kastamonu'lu olan Selin Ciğerci hakkında merak edilenleri sizler için derledik

Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında? Selin Ciğerci biyografisi
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Sosyal medyayı etkin kullanan isimler arasında yer alan Selin Ciğerci kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medyada yaşadığı talihsiz olayın ardından gözyaşlarını tutamayan Selin Ciğerci'ye sevenlerinden destek mesajları yağdı. Peki Selin Ciğerci kimdir, aslen nereli?

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Aynı zamanda sosyal medya fenomeni de olan Ciğerci, 1984 yılında dünyaya geldi. Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu'dur.

Zeytinburnu'nda büyüyen şarkıcı Selin Ciğerci, bir dönem Asuman Krause'nin sunduğu yarışma programı Wipeout'a katıldı. Birçok ünlü isim ile yakın arkadaş olan Ciğerci, 2018 Haziran ayında 'Beş Karat' isimli bir şarkı çıkardı, şarkıya Ebru Polat da eşlik etti. 2019 yaz aylarında ''Hikaye'' isimli şarkısına klip çekmişti. Ciğerci, ''Selinbeauty'' adında kendi kozmetik markasını yarattı. Futbolcu Gökhan Çıra ile 2019 Ekim ayında nikah masasına oturdu.

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