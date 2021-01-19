19.01.2021 - 08:55 |
Selin Ciğerci'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt
Boşanacakları iddia edilen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti, ayrılık haberlerine sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımla yanıt verdiler.
Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Selin Ciğerci'nin, 1.5 yıl önce evlendiği futbolcu Gökhan Çıra'dan boşanacağı iddia edilmişti.
İkilinin, önümüzdeki hafta için Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak yollarını ayıracağı da iddialar arasında yer alırken, ünlü çiftten çıkan haberleri yalanlayan paylaşım geldi.
Selin Ciğerci, Antalya'da kampta olan eşini ziyaret etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ve nazar boncuğu emojisi koymayı ihmal etmeyen Ciğerci, 'Özlemişim' notunu düştü.