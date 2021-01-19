Selin Ciğerci'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Selin Ciğerci'nin, 1.5 yıl önce evlendiği futbolcu Gökhan Çıra'dan boşanacağı iddia edilmişti.

İkilinin, önümüzdeki hafta için Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak yollarını ayıracağı da iddialar arasında yer alırken, ünlü çiftten çıkan haberleri yalanlayan paylaşım geldi.

Selin Ciğerci, Antalya'da kampta olan eşini ziyaret etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ve nazar boncuğu emojisi koymayı ihmal etmeyen Ciğerci, 'Özlemişim' notunu düştü.