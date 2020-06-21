Selin Ciğerci'den Eda Ece paylaşımı!

Seyahat yasağının kaldırılmasının ardından özel jet kiralayarak Bodrum'a giden Selin Ciğerci, hayranı olduğu Eda Ece'nin doğum gününe katıldı. Önceki gün 30 yaşına giren Ece, doğum gününü arkadaşlarıyla kutladı.

Bu kutlamaya katılan Selin Ciğerci ise Eda Ece ve arkadaşlarıyla poz verdi. Bu kareyi takipçileriyle paylaşan Ciğerci, "Eda Ece mutlu yıllar Çok tatlı çok (Yıldız)... Yeni sezon başlasa da izlesek..." notunu düştü.