21.06.2020 - 12:49 |
Selin Ciğerci'den Eda Ece paylaşımı!
Eda Ece, 30 yaşına girdi. Ünlü oyuncunun doğum günü kutlamasında Selin Ciğerci de katıldı. Ece ve arkadaşlarıyla poz veren Ciğerci, bu kareyi takipçileriyle paylaştı.
Seyahat yasağının kaldırılmasının ardından özel jet kiralayarak Bodrum'a giden Selin Ciğerci, hayranı olduğu Eda Ece'nin doğum gününe katıldı. Önceki gün 30 yaşına giren Ece, doğum gününü arkadaşlarıyla kutladı.
Bu kutlamaya katılan Selin Ciğerci ise Eda Ece ve arkadaşlarıyla poz verdi. Bu kareyi takipçileriyle paylaşan Ciğerci, "Eda Ece mutlu yıllar Çok tatlı çok (Yıldız)... Yeni sezon başlasa da izlesek..." notunu düştü.