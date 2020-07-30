Selin Demiratar: Bir süre daha ekranlarda yokum

Uzun süredir ekranlardan uzak duran Selin Demiratar, bu duruma şu sözlerle açıklık getirdi:

"Muhtemelen bir süre daha ekranlarda olmayacağım. Sonuçta dünya olarak zor ve sancılı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç boyunca oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Set ortamı bildiğiniz gibi çok kalabalık ve farklı mekanlarda oluyor. Zaten en başından beri çok zaruri bir durum olmadıkça kalabalıklardan uzak durmaya çalışıyorum. O yüzden de bir süre daha ekranlarda olmayacağım."