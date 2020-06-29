Selin Demiratar sessiz sedasız evlendi!

Oyuncu Selin Demiratar, uzun süredir Mövenpick ve Le Meridien Etiler'in sahibi olan iş adamı Mehmet Ali Çebi ile beraberdi. Günaydın'da yer alan habere göre; sevgililer, sürpriz yaparak evlendi. Çiftin nikahı Beykoz'da, iki aileden katılan kısıtlı sayıdaki davetli önünde kıyıldı.

Damat Mehmet Ali Çebi, Trabzonlu iş insanı ve Mak-Yol İnşaat'ın sahibi olan Adnan Çebi'nin kardeşi. Çebi'nin daha önce yaptığı iki evlilikten iki çocuğu var.

'Huzur Sokağı', 'Acı Hayat' gibi dizilerde oynayan Demiratar 37, Çebi ise 47 yaşında.