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29.06.2020 - 10:41 |

Selin Demiratar sessiz sedasız evlendi!

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Selin Demiratar, sürpriz evlilik haberiyle gündeme geldi. Bir süredir iş insanı Mehmet Ali Çebi ile birlikte olan güzel oyuncunun, sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı.

Selin Demiratar sessiz sedasız evlendi!
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Oyuncu Selin Demiratar, uzun süredir Mövenpick ve Le Meridien Etiler'in sahibi olan iş adamı Mehmet Ali Çebi ile beraberdi. Günaydın'da yer alan habere göre; sevgililer, sürpriz yaparak evlendi. Çiftin nikahı Beykoz'da, iki aileden katılan kısıtlı sayıdaki davetli önünde kıyıldı.

Damat Mehmet Ali Çebi, Trabzonlu iş insanı ve Mak-Yol İnşaat'ın sahibi olan Adnan Çebi'nin kardeşi. Çebi'nin daha önce yaptığı iki evlilikten iki çocuğu var.

'Huzur Sokağı', 'Acı Hayat' gibi dizilerde oynayan Demiratar 37, Çebi ise 47 yaşında.

Magazin Haberleri Bülteni (29 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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