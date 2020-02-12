Selin Gökbakar şaşırdı: Beni nasıl tanıdınız?

Muhabirlere takılan Selin Ortaçlı Gökbakar, ”Nasıl tanıdınız beni?" diyerek, şaşkınlığını dile getirdi. Gökbakar, ”Evdeyiz çocuk büyütüyoruz, gayet keyifli. Okula başladılar şimdi daha rahatız, gün içerisinde kendimize biraz vakit ayırıyoruz" diye konuştu.

Eşi Şahan Gökbakar sorulunca Selin Hanım, "Gördüğünüz gibi ekmek yapıyor" diye cevapladı. Şahan Gökbakar’ın mutfakta zaman geçirmekten keyif aldığını söyleyen Ortaçlı, yeni filmi için çalışmaları sorulunca, "Ben bilmem, ona soracaksınız bunları" diye konuştu.

Şahan Gökbakar’ın eşi için aldığı lüks Volvo jeepin ise Ortaçlı’nın adının baş harfi ile eşinin soyadının baş harflerinden oluştuğu görüldü. Aracın 1 milyon değerinde olduğu öğrenildi.