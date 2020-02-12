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12.02.2020 - 11:27 | | UMUT ÜNVER

Selin Gökbakar şaşırdı: Beni nasıl tanıdınız?

Komedyen Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı, önceki gün Etiler’deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Mekan girişi kapüşonuyla kendisini kamufle etmeye çalışan Ortaçlı, çıkışta görüntülenmekten kaçamadı.

Selin Gökbakar şaşırdı: Beni nasıl tanıdınız?

 Muhabirlere takılan Selin Ortaçlı Gökbakar, ”Nasıl tanıdınız beni?" diyerek, şaşkınlığını dile getirdi. Gökbakar, ”Evdeyiz çocuk büyütüyoruz, gayet keyifli. Okula başladılar şimdi daha rahatız, gün içerisinde kendimize biraz vakit ayırıyoruz" diye konuştu.

Eşi Şahan Gökbakar sorulunca Selin Hanım, "Gördüğünüz gibi ekmek yapıyor" diye cevapladı. Şahan Gökbakar’ın mutfakta zaman geçirmekten keyif aldığını söyleyen Ortaçlı, yeni filmi için çalışmaları sorulunca, "Ben bilmem, ona soracaksınız bunları" diye konuştu.

Şahan Gökbakar’ın eşi için aldığı lüks Volvo jeepin ise Ortaçlı’nın adının baş harfi ile eşinin soyadının baş harflerinden oluştuğu görüldü. Aracın 1 milyon değerinde olduğu öğrenildi.

12 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni12 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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