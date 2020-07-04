Selin Şekerci bu akşam 'Benimle Söyle'de

100 kişilik 'Benimle Söyle' jürisi; müzik öğrencileri, öğretim üyeleri, müzisyenler ve şov dünyasının tüm kesimlerinden oluşuyor. Programda yarışmacılar performanslarıyla karşılarındaki 100 kişilik jüriyi etkilemek, ayağa kaldırarak kendilerine eşlik ettirmek için çaba gösteriyorlar.

Gecenin en çok sayıda jüri üyesini ayağa kaldıran yarışmacısı finale kalmaya hak kazanıyor. İkinci ve üçüncü olan yarışmacılar ise kendi aralarında tekrar mücadele ediyorlar ve kazanan, birinciyle birlikte finalist olabiliyor.