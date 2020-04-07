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07.04.2020 - 07:49 |

Sema Sipahioğlu: Dün gece corona kervanına katıldım

Kuru öksürük şikayetiyle hastaneye giden iş kadını Sema Sipahioğlu "Her şey tomografide çıktı” dedi.

Sema Sipahioğlu: Dün gece corona kervanına katıldım

İş ve cemiyet hayatının sevilen ismi Sema Sipahioğlu virüs kaptı. Yakınları telaş yaptı. Sema Sipahioğlu, “Dün gece korona kervanına katıldım. Daha önce 2 kere test yaptırdığım halde hep negatif çıktı. 3-4 gündür ciğerlerimde garip bir yanma vardı, ara sıra ağrı giriyordu. Kuru öksürük başlayınca tekrar hastaneye gittim. Her şey tomografide çıktı” dedi.

 

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