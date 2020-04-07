07.04.2020 - 07:49 |
Sema Sipahioğlu: Dün gece corona kervanına katıldım
Kuru öksürük şikayetiyle hastaneye giden iş kadını Sema Sipahioğlu "Her şey tomografide çıktı” dedi.
İş ve cemiyet hayatının sevilen ismi Sema Sipahioğlu virüs kaptı. Yakınları telaş yaptı. Sema Sipahioğlu, “Dün gece korona kervanına katıldım. Daha önce 2 kere test yaptırdığım halde hep negatif çıktı. 3-4 gündür ciğerlerimde garip bir yanma vardı, ara sıra ağrı giriyordu. Kuru öksürük başlayınca tekrar hastaneye gittim. Her şey tomografide çıktı” dedi.