Semih Kaya: Taci Bey’i yürüyüşe çıkardım

Kariyerini Çek Cumhuriyeti'nin Sparta Prag takımında sürdüren Semih Kaya, gazetecilere "Taci Bey'i yürüyüşe çıkardım. Pandemi sürecini şimdilik ülkemde geçiriyorum. Umarım en kısa zamanda bu virüsten kurtuluruz" dedi.

Semih Kaya, pandeminin başında Soner Sarıkabadayı’nın, Instagram hesabından başlattığı ‘Evdeki Ses’ yarışmasına katılanlara şans dilemek için yayına bağlanmıştı.

Futbolcunun, ‘Deniz Üstü Köpürür’ ve ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ türkülerini başarılı yorumlaması üzerine şarkıcı, “Single yapmak istersen kapılarımız sonsuza kadar açık” diyerek, teklifte bulundu.