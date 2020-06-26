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26.06.2020 - 10:33 | | SEÃ‡KÄ°N ÅžENVARDAR

Semih SaygÄ±ner: Mecbur kalmadÄ±kça evden çÄ±kmÄ±yoruz

Eski DÃ¼nya Bilardo Åžampiyonu Semih SaygÄ±ner, Ã¶nceki gÃ¼n City's NiÅŸantaÅŸÄ±'nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Semih SaygÄ±ner: Mecbur kalmadÄ±kça evden çÄ±kmÄ±yoruz
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KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle oyuncu sevgilisi Åženay GÃ¼rler ile evden hiÃ§ Ã§Ä±kmadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Semih SaygÄ±ner,"Eve kapandÄ±k, uzun bir aradan sonra ilk kez dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±m. Mecbur kalmadÄ±kÃ§a dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kmÄ±yoruz. Tedbiri elden bÄ±rakmamak lazÄ±m. Evde bol bol spor yaparak zaman geÃ§iyoruz" diye konuÅŸtu

Ã–te yandan Semih SaygÄ±ner'in fit hali dikkat Ã§ekti.Â

Semih SaygÄ±ner: Mecbur kalmadÄ±kÃ§a evden Ã§Ä±kmÄ±yoruz

Magazin Haberleri Bülteni (26 Haziran 2020)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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Cadde YazarlarÄ±

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