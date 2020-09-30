Sen Çal Kapımı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Sen Çal Kapımı 12. son bölüm izleme linki...

Çarşamba akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin yer alıyor. Peki Sen Çal Kapımı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN ÇAL KAPIMI 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan sonunda aşkını itiraf etti. Sıra Eda’da. Ama bu kadar olaydan sonra kolay olmayacak Eda’nın itirafını almak. Serkan sabırla bekliyor Eda’nın aşık olduğunu duymak için. Bir de ailelerden saklama meselesi var. Eda nişan sözleşmesini öğrenen halasına Serkan’la sevgili olduğunu söyleyemiyor. Eda’nın ısrarıyla Serkan da kabul ediyor kimseye söylememeyi. Serkan ve Eda ilişkilerini gizli tutarken birçok macera yaşayacaklar.



SEN ÇAL KAPIMI 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Sen Çal Kapımı dizisi 13. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sen Çal Kapımı dizisi çoğunlukla İstanbul Beykoz'da çekilirken dizinin bazı sahneleri ise İzmir Çeşme'de gerçekleştirildi

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI

Eda Yıldız (Hande Erçel)

Serkan Bolat (Kerem Bürsin)

Aydan Bolat (Neslihan Yeldan)

Selin Atakan (Bige Önal)

Ayfer Yıldız (Evrim Doğan)

Kaan Karadağ (İsmail Ege Şaşmaz)

Engin Sezgin (Anıl İlter)

Ceren Başar (Melisa Döngel)

Ferit Şimşek (Çağrı Çıtanak)

Melek Yücel (Elçin Efecan)

Figen Yıldırım (Sitare Akbaş)

Pırıl Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu)

Seyfi Çiçek (Alican Aytekin)

Erdem Şangay (Sarp Bozkurt)

Alptekin Bolat (Ahmet Mark Somers)

Leyla Haktan (İlkyaz Arslan)