Cumartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sen Çal Kapımı dizisi bu akşam 28. bölümüyle ekrana geldi. Serkan ve Eda arasında yaşananlar izleyicileri gözyaşına boğdu. Peki Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler?

SEN ÇAL KAPIMI 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER?

HANDE ERÇEL

KEREM BÜRSİN

NESLİHAN YELDAN

BİGE ÖNAL

EVRİM DOĞAN

ANIL İLTER

MELİSA DÖNGEL

ÇAĞRI ÇITANAK

ELÇİN AFACAN

SİTARE AKBAŞ

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU

ALİCAN AYTEKİN

SARP BOZKURT

DORUKHAN KENGER

AHMET MARK SOMERS

İLKYAZ ARSLAN