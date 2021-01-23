Sen Çal Kapımı 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler?
FOX TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sen Çal Kapımı bu akşam heyecan dolu bir bölüm ile izleyicisini ekrana kilitledi. Sen Çal Kapımı 28. bölüm sona erdikten sonra, dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. Peki Sen Çal Kapımı 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler?
Cumartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sen Çal Kapımı dizisi bu akşam 28. bölümüyle ekrana geldi. Serkan ve Eda arasında yaşananlar izleyicileri gözyaşına boğdu. Peki Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler?
SEN ÇAL KAPIMI 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER?
HANDE ERÇEL
KEREM BÜRSİN
NESLİHAN YELDAN
BİGE ÖNAL
EVRİM DOĞAN
ANIL İLTER
MELİSA DÖNGEL
ÇAĞRI ÇITANAK
ELÇİN AFACAN
SİTARE AKBAŞ
BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU
ALİCAN AYTEKİN
SARP BOZKURT
DORUKHAN KENGER
AHMET MARK SOMERS
İLKYAZ ARSLAN