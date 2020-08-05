05.08.2020 - 22:30 |
Sen Çal Kapımı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Sen Çal Kapımı 5. bölüm ne zaman yayımlanacak?
Başrollerini ülkemizin en önemli isimlerinden Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi, bu akşam tekrar bölümüyle ekranlara gelmişti. Yayınlandığı günden beri büyük ilgi gören dizinin 5. yeni bölüm fragmanı ise az önce yayımlandı. İşte Sen Çal Kapımı 5. yeni bölüm fragmanı ve tarihi...
Sen Çal Kapımı 5. yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. Çarşamba günlerinin sevilen dizisinin yeni bölümü 12 Ağustos Çarşamba günü izleyicilerle buluşacak...
SEN ÇAL KAPIMI 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SEN ÇAL KAPIMI 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda'ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.